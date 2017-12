Populær elektro-pop til Sørøya

kultur

Det betyr at populære elektropop-låter som «Sway», «The Dreamer» og «Baby« blir å høre på Tørrfiskloftet i Sørvær kommende sommer. Både disse og nyere låter fra duoen har virkelig fått fart på strømmetjenestene. De har også bak seg en begivenhetsrik festivalsommer.

Duoen består av Anna Lotterud fra Gjøvik og Brady Daniell-Smith fra New Zealand. Etter at de møttes i Australia, har det blitt magisk musikk fra de to.

Ellers er det klart at rockebandet Lüt fra Tromsø kommer til havgapet, et sterkt livsband som har gjort seg bemerket i flere sammenhenger, blant annet med P3-gull nominasjon. Den nordnorske profilen styrkes ved at rap-duoen RSP & Thomax er booket. De to er fra henholdsvis Harstad og Bodø og har en trofast tilhengerskare.

Fra før er det klart at Kristian Kristensen, ISÁK og Hollow Hearts er å finne på plakaten.