Gåte til Aronnes

kultur

Det smått legendariske Trondheim-bandet Gåte er tilbake etter 12 års pause og tar turen til Aronnesrocken i august.

I tillegg kan festivalsjef og bookingansvarlig Torgeir Ekeland opplyse at Snö, NorthKid og The Largo er klare, sistnevnte et band med Jan Ole Kristensen fra Kautokeino i spiss. Den første singelen og videoen har gitt rockemiljøet fot så det holder og Altaposten kastet terningkast seks etter konserten.

– En våt drøm

Ekeland gleder seg stort over at Gåte blir en av headlinerne.

– En mer perfekt booking kunne vi ikke drømt om, sier festivalsjefen, og tenker naturligvis også på matchen mellom band og omgivelsene.

– Vi er opptatt av å skape magiske øyeblikk, og jeg kan ikke se for meg noen som kan skape like magisk og trolsk stemning i mørket i skogen enn Gåte, sier Ekeland.

Progrockere

Det var søskenparet Sveinung og Gunnhild Sundli som allerede på 90-tallet skapte dette gåtefulle progrock-bandet, med elementer fra folkemusikk og tekster med gammelnorsk tilsnitt. Fra 2001 til 2006 hadde de sine velmaktsdager, både live og på plate. Blant annet med topplassering på VG-lista og priser i stort antall.

– Gåte har alltid vært en våt drøm for oss. Nå som vi satser litt mer ble det en mulighet, og det er jeg utrolig glad for, sier Ekeland.

Aronnesrocken vil for første gang ta betalt i 2018, noe som preger bookingene.

Brikkene faller på plass

Fra før er det klart at artistene Violet Road, Fanny Andersen, Lüt og Isák er klare for festivalen i 2018. I tillegg til Gåte, har Ekeland fått flere brikker på plass. Etter at The Largo var på Barila tidligere i vinter, var det aldri tvil.

– Da de presenterte seg for publikum var vi solgt – og dagen etter var det meste klart. var avtalen klar. forteller han.

Elektropopduoen Snö fra Tromsø og Alta egne popstjerner i Northkid blir også å høre. Den siste singelen Firefly til Northkid er såpass lovende, at mange føler at 2018 kan bli gjennombruddsåret.