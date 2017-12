Disse festivalene har fått støtte

kultur

Varangerfestivalen, Sørøyrocken, Sami Music Week, Midnattsrocken, Grenseløsfestivalen, Finnmark Slagverkfestival, og Aronnesrocken søkte alle Kulturrådet om støtte til 2018-2020.

Ikke alle fikk innvilget sine søknader, og kun én søker fikk innvilget penger frem til 2020.

Dette søkte de om

Aronnesrocken søkte om 250.000 kroner i 2018, 250.000 kroner i 2019 og 300.000 i 2020. Av dette har de kun fått innvilget støtte for 2018.

Finnmark Slagverkfestival søkte om 300.000 kroner i 2018, men fikk ikke innvilget søknaden. Festivalen hadde ikke søkt om penger for 2019 og 2020.

Grenseløsfestivalen søkte om 240.000 kroner i hele perioden, men fikk ikke innvilget en eneste krone.

Midnattsrocken søkte om 400.000 kroner for perioden 2018-2020, men ble ikke innvilget støtte.

Sami Music Week søkte om 150.000 kroner for 2018. Får ikke støtte

Sørøyrocken søkte om 150.000 kroner til 2018. Får ikke støtte

Varangerfestivalen er den som stikker av med den gjeveste gaven. De hadde søkt om 1.800.000 kroner i 2018 og 2019. For 2020 søkte de om 1.850.000 kroner. Festivalen har fått innvilget 1.100.000 kroner for 2018, 1.200.000 i 2019 og 1.200.000 kroner i 2020.

Til Altaposten sier Torgeir Ekeland Aronnesrocken at de er veldig fornøyde.

– Det skal veldig mye til å få et tilskudd over flere år, men vi gir ikke opp og søker på det også neste år. 150.000 kroner er jo en fin liten økning fra i fjor, og det er jo ingenting annet enn veldig gledelig for oss! Så vi er kjempefornøyde med dette vedtaket.

Totalt i hele landet har Kulturrådet har fordelt omlag 290 millioner til musikkfestivaler for de kommende tre årene.

– Vi mener vi har fått til en mer rettferdig fordeling av tilskuddene til musikkfestivaler. Det har vært en krevende oppgave, men vi har hatt god hjelp av midlene som kom i høstens budsjettforlik, sier leder for Musikkutvalget for arrangør og festivalstøtte, Jan Ole Otnæs i en pressemelding.

Som følge av Stortingets budsjettvedtak har Kulturrådet vedtatt en ramme på musikkfestivalordningen på 147,7 millioner, noe som er en økning på 8,7 millioner fra 2017.