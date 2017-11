Storeslem i Murmansk

kultur

Det ble dermed litt av en opptur for skuespiller Gørild Mauseth og regissør Tomasso Mottola, som står bak Karenina & Jeg.

– Arktis kommer nærmere meg og denne prisen er en velsignelse av min forflytning mot nord og øst, sier Tommaso Mottola i en pressemelding fra festivalen Northern Character

Mauseth var beveget da regissør-ektemannen kalte henne opp på scenen.

– Uten Gørild, ingen Karenina, ingen film, sa Mottola, ifølge pressemeldingen.

Beste foto-prisen delta Mottola med filmfotografene Andreas Ausland og Gleb Teleshev.

Anniken Hoel fikk prisen for årets dokumentar for Cause of Deadth. Hun undersøker søsterens plutselige dødsfall og samtidig avslører kritikkverdige forhold i den internasjonale legemiddelindustrien.

I de øvrige klassene var det også flere norske vinnere:

I klassen Dokumentar Debut vant filmen Ishavsblod, som er laget av Trude Berge Ottersen og Gry Elisabeth Mortensen i Koko Film. Den handler om Havsel av Alta og Bjørne Kvernmos siste tur til Vestisen. Den går for tiden på NRK som serie.

I klassen TV-Program vant Skårungen (Freshman Fisherman) av Marita Evjen (NRK Troms). Beste ungdomsprogram ble Ellá Márge's Selfie av Heidi Sara og Ann Solbritt Logje (NRK Sápmi).

Hederlig omtale ble også gitt Hilde Korsæths operadokumentar KibergOdysséen (The Kiberg Odyssey) (Tundra Film i co-produksjon med Pomor Film og TV21 i Murmansk), Planetpatruljen (Planet Patrol) av Ragnhild Giæver (NRK Troms), Tegnemester Tusj (Drawn To Trouble) av Jim Hansen (Fabelfjord), Alt brenner (Everything burns) av Marianne Ulrichsen (Mer Film).