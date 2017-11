kultur

Musikkmiljøet hyller Geggen Mauno som døde sist fredag. Hammerfest-musikeren hadde musikkvenner på tvers av sjangere og bygrenser.

Gode musikkvenner

Gjennom karrieren hadde han nær kontakt med miljøet i Alta, blant annet kollegene i Cinematic World, The Norwegian Beatles og Three Men.

– Vi er rett og slett i sorg og sjokk etter at vi har mistet Geggen. For et par uker siden spilte vi i Hammerfest og jammet med Geggen, som var fantastisk på tolkninger av Neil Young. En jordnær og likandes fyr, sier Kai Henning Skimelid. Da flere av medlemmene i Cinematic World feiret 50-årsdag i fjor, var Geggen en selvsagt gjest. Han gikk på scenen for å hylle sine kompiser.

– En bauta

På sosiale medier er det mange som kommenterer den triste beskjeden.

– Så ufattelig trist. Hvis i fred gode venn. Du vil for alltid bli husket gjennom låtene og musikken du gav oss, skriver Kjetil Linnes, som var produsent for Geggen og ble godt kjent med hans rufsete rockestil.

– En hedersmann og en bauta i nordnorsk musikkliv er gått bort, sier Linnes til Altaposten. Han produserte både «Ensom ulv» 2005 og «Kvinner og menn» i 2009.

Spilte i Alta forrige helg

Trubadurfestivalen i Alta hadde Geggen på besøk forrige helg.

– Vi hadde en uforglemmelig helg, selv om dette legger en demper på det hele. Hvil i fred, Geggen, du farget festivalen med ditt nærvær og dine egne sanger, skriver Jan Arild Sørnes, en av tre ildsjeler bak festivalen i Alta og selv finnmarksmusiker med bredt kontaktnett.

Oslo-bosatte Kurt Ivar Strøm har vært en sentral musiker i rock- og bluesmiljøet gjennom en hel generasjon.

– Tenker på Geggen no, det er bare så trist, skriver han på Facebook.

Jazz- og rockemusiker Hallgeir Pedersen i Øksfjord karakteriserer det hele som umåtelig trist.

– Sist gang vi møttes fikk du en spesialinvitasjon som gjest til vår konsert, fordi jeg satte så stor pris på deg. Dette var jeg ikke klar for, skriver Pedersen.

– Lyden av Hammerfest

Gitarist, låtskriver, produsent og musiker-kollega i Hammerfest, Lars Rune Rebbestad, er en av dem som kjenner Geggen best.

– Jeg fikk gleden av å være din venn og musikalske sparringspartner i 35 år, skriver Rebbe i en personlig hyllest til Geggen, artisten han kaller lyden av Hammerfest. Han produserte den første plata i 1988 og gjorde en solid jobb på utgivelsen 9650 kom kom for tre år siden.

– Du elsket byen og opptrådte som en fremragende ambassadør, uansett hvor du befant deg, skriver Rebbestad i den sterke hyllesten til vennen.