Avlyste visning for pressen i Oslo

kultur

Mens «Kurt Josef Wagle og mordmysteriet på Hurtigruta» allerede er vist fram i Stokmarknes og Tromsø, ble hovedstadens pressekorps plassert på sidelinja før dagens premiere. Torsdagens pressevisning i Oslo ble avlyst.

Dagens Næringsliv skriver at Tappeluft Picture onsdag kveld sendte ut melding om at det ikke blir pressevisning i Oslo på film numme to om Kurt Josef Wagle, regissert av Alta-kompisene Tommy Wirkola og Stig Frode Henriksen.

– Det er ingen vits i å gjøre filmen sin tilgjengelig for anmeldelse om man bare får slakt, sier filmens produsent Kjetil Omberg til avisa.

Selskapet fastslår at filmen er laget for å underholde en full kinosal på kveldstid, ikke en tom sal med filmanmeldere.

– Vi står ikke i døren og hindrer folk i å komme inn. Vi hindrer bare folk i å gå inn i kinosalen klokken 9.30 alene. Jeg tror ikke anmelderne vil synes det er gøy å se en film de ikke har lyst til å se, sier Omberg til DN.

– Historisk sett har filmene våre alltid fått ræva kritikker. Det gjaldt «Kill Buljo»-filmene og den forrige «Kurt Josef»-filmen. Vi liker at de som går og ser filmen vår er motiverte for å se filmen. Den er laget for dem som liker filmene våre. Vi er ikke masochister, tilføyer Omberg til avisa.