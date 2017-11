Maret fikk kulturprisen

kultur

Det ble klart under dagens hovedutvalgsmøte. De to, som utgjør duoen Maret, kommer opprinnelig fra Kautokeino, men har i flere tiår frontet samisk musikkliv i Alta og Finnmark.

– Det har gjort en kjempejobb for å synliggjøre samisk musikk, men har også vært opptatt av produsentrollen for andre artister, ikke minst ungdom, sier Tommy Berg.

Prisen er på 15.000 kroner, pluss et kunstverk.

Her er begrunnelsen:

Duoen MARET forteller publikum en vakker historie gjennom sin ekte og rene musikkuttrykk. Fengende akustiske folk-pop melodier gir oss et glimt av urgamle samiske vokal tradisjoner forsterket av moderne elektronikk og soulful gitar. Musikerne har jobbet sammen for over 20 år og har gitt ut en plate «Alo» i 2015.

Marit Hætta Øverli har gått hele veien gjennom alskens sjangre før hun fant at joik er der hun henter mest inspirasjon i fra. Og da menes som fra barnestjerne på 70-tallet i den gang kjente “Maze Nieiddat” med polkajoik, mars og tango, via gospelsang, hatt progressivt rockeband som komp, popmusikk, jobbet med norske jazzmusikere og turnert i USA og Canada. Alt dette før hun fant ut at hun helst ville styre mye av den musikalske retningen selv og har funnet den retningen som hun er komfortabel med.

Klemet Anders Buljo er musiker/produsent. Han bidrar på ca. 2000 låttitler som gitarist og produsent. Han har komponert/arrangert for Den Norske Opera, for Lillehammer OL, Beaivváš Sami Teater, Tana kulturskole… Klemet Anders har også vært orkesterleder og hatt musikals ledelse for flere samiske artister.