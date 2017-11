Gåsehud-faktor under konserten i katedralen

kultur

Publikum ble ikke akkurat overmannet av desemberstemninger i Nordlyskatedralen, ettersom konseptet til klassemusikeren Ole Edvard Antonsen begynner å bli en årviss foreteelse.

Denne gangen var alt av billetter solgt flere uker i forkant, og det var et forventningsfullt publikum som var på plass i kirka. Trioen Ole Edvard Antonsen, Didrik Solli-Tangen og Stine Ulla Hole fikk fantastiske, lydmessige rammebetingelser og hadde en bredt og solid repertoar med seg, der både trompeten til Antonsen og stemmeprakten til de to andre kom til sin rett.

Justeringer

O' Helga natt med Antonsen og Solli-Tangen i tospann ble ett av høydepunktene, mens noen kanskje savnet Nordnorsk julesalme, som var med i fjor. Det er imidlertid viktig å gjøre noen små justeringer fra år til år, selv om vi før og under julehøytiden kan være uhelbredelige vanedyr.

Det som imidlertid alltid var på plass, var den avsluttende allsangen med Deilig er jorden, et ekstranummer som virkelig runger i kirka.

– Det ble skikkelig gåsehud, nok en gang. Dette er helproffe musikere som virkelig presterer, så det er en glede for mediehuset å arrangere denne konserten. Behovet er åpenbart. Det er heller ikke mange billetter igjen til konserten med Alta Vocale og Benedicte Adrian 9. desember, så det er behov for å samles til musikalske begivenheter før jul, mener markedssjef Yngve Reginiussen i Altaposten.

For mange ble det en bonusaften av de sjeldne i katedralen, ettersom foredragsholder Per Anders Nordengen også fylte kirka til randen i forkant av konserten. Med humor og sterke refleksjoner holdt han hele forsamlingen i ånde. Ikke nok med det; Ole Edvard Antonsen stakk innom for å spille to melodier på trompeten.

– Jeg ble rørt av at så mange kom. Det ble ekstra spesielt da Antonsen spilte gratis for oss, sier Nordengen til Radio Alta. Han snakket om å gjøre det beste ut av livet.

– Mange har nok for høye forventninger og tror de kan surfe gjennom livet, men vi opplever alle vonde ting. Det er da vi må kunne leve gjennom livets påkjenninger, sa han til Radio Alta etter foredraget.