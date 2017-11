Miriam tar steg for steg mot toppen

kultur

Altaposten kunne torsdag fortelle at Alta-fiolinisten er én av fem nominerte til Statoils talentpris. Dermed kan 25-åringen vinne Norges største klassiske talentstipend, pålydende én million kroner.

– Det er veldig hyggelig å bli lagt merke til hjemme i Norge. Det setter jeg virkelig stor pris på, sier Miriam på telefon fra Tyskland.

Hun studerer for tiden med professor Ana Chumachenco, som en del av Young Soloist-Further, et masterprogram ved Kronberg Academy i Tyskland. Hun har før dette fullført både Konzertexamen og en master i Ny Musikk ved Musikkhøgskolen i München.

Går ikke etter priser

Hun påpeker at det er svært dyktige musikere som er nominert til stipendet, også musikere som har vært nominert tidligere. Praksis er vel gjerne at man er nominert flere ganger før man vinner fram, men å passere nåløyet betyr stor anerkjennelse.

– Tro meg på at jeg blir veldig glad uansett hvem som vinner. Jeg har ikke valgt å gå etter priser og stipender, men har valgt knallhardt arbeid og utvikling steg for steg. Det fungerer for meg, og her i Tyskland går det i realiteten veldig bra med mange støttespillere i ryggen og nye oppdrag hele veien, sier Miriam til Altaposten,

Steg for steg

Miriam er klar på at man heller ikke innenfor klassisk musikk kan ta snarveier til suksess og framgang. Talentet man er velsignet med betyr sitt, men det er sjelden man oppnår noe «over natta».

– Jeg er for min del glad for at jeg gradvis har bygget opp et fundament og skapt nødvendig trygghet for det jeg driver med, sier Miriam, som nylig fikk et treårig stipend i Sveits, som innebærer konserter og festivaler, en slags pakkeløsning som handler om mer enn økonomiske rammebetingelser.

– På sett og vis er det lettere å bli profet i et annet land når man har valgt denne litt tøffere veien, sier Alta-jenta, som virker avslappet og jordnær etter nominasjonen.

– Jeg setter veldig pris på nominasjonen, men det er ikke avgjørende for min vei videre, forsikrer hun.

På farta i vinter

Foran seg har hun litt av et program.

– Neste uke skal jeg på kammermusikkturné i Østerrike, før jeg i januar spiller flere konserter i Louvre-museet i Paris, før jeg drar to uker til Argentina for å spille på en festival, forteller Miriam.

Utover vinteren blir det flere store oppgaver.

– I februar står bl.a. Budapest for tur. I mars skal jeg tilbake til Paris for å gjøre ni konserter i den fantastiske Cortotsalen der, før jeg i mai turnerer Israel som solist med orkesteret Israel Camerata.

Talentet fra nord

På kontinentet vekker det stor interesse at Miriam kommer fra nord, langt nord i Norge.

– Det er nesten alltid et poeng i forbindelse med omtale og introduksjoner, men jeg er da også veldig stolt av min bakgrunn fra Alta og Finnmark. Det er det som er hjemme for meg og det er der jeg er formet som musiker. Ofte blir dette karakterisert som «naturlig» spill, så kanskje det ligger noe der, undrer Miriam.

– Jeg er kjempestolt av hvor jeg kommer kommer fra og min identitet. Som barn fikk jeg også rom for å utvikle meg i mitt eget tempo, tilføyer hun.

– Jeg ser frem til å komme hjem til jul, forsikrer hun.