– Margot må få æren

kultur

Finnmarks egen skuespiller-profil Gørild Mauseth har fått nye aktualitet som Margot i NRK-serien Monster. Det gjør at hennes store og ambisiøse filmprosjekt Anne Karenina igjen blir å finne på kino i helga, blant annet i Oslo, Kirkenes og Alta, før den også vises i Tromsø 26. november.

– Det er ganske så spesielt og hyggelig, det må jeg innrømme. Filmen betyr utrolig mye for meg, så håpet er at flere bruker søndagen på kino, sier Gørild til Altaposten.

Hun gir Margot mye av æren.

– Det går jo en monsterbølge over nasjonen og rollen som Margot har gitt ny interesse for både meg og Karenina og I. Det må jeg være glad for, sier Mauseth, som selv vil være på plass på Ringen kino i Oslo kommende søndag.

– Det var ikke planen. Både jeg og mannen min Tomaso skal til Murmansk 23. november når Karenina og I åpner filmfestivalen og da passer det utmerket å ta turen innom Oslo, sier Mauseth, som også har fått med seg at mindre steder som Vadsø og hjemstedet Kjøllefjord sender filmen i jula.

– På en måte har tolkningen av Karenina hjulpet meg til å tolke ekstremt maskuline Margot. Selv om Karenina rent fysisk er feminin, har hun manlige karaktertrekk, påpeker Mauseth.

Hun gleder seg over at Monster er solgt til 40 land.

– Det er veldig gledelig og det er selvfølgelig hyggelig at det får betydning for Karenina og I, avslutter hun.