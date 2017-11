Skaper liv under Langhelg

kultur

En av tre festival-gründere, Thorbjørn Jungård, er storfornøyd med at festivalen i år skal være med på åpningen av julegata i sentrum fredagen.

Tennes med levende musikk

– Festivitasen går som kjent over flere dager. I år skal det hele være en del av Langhelg i Alta. Nytt av året er at vi skal bidra med levende musikk når årets julegate og juletre skal åpnes, sier Jungård.

Han og festivalen tar derfor med seg flere trubadurer som gjester festivalen ut i gågata.

– Vi tar med en tre-fire trubadurer ut under juletreet. De skal synge og lage liv når årets juletre i sentrum tennes, og det tror vi vil glede både store og små mens de går rundt juletreet mens nissene deler ut gaver, smiler festivalsjefen.

– Alle er headlinere

Årets liste over trubadurer er lang og noen av de som skal lage liv på en rekke utesteder er Trond Trudvang, Jan Thore Grefstad, Jan Steve Helander, Geir Karikoski, Christian Fjeseth, Einar og Tore Johansen, Jack Bjørkhaug, Svein Hugo Sørensen, Per Wrestling, Glenn Wikran, Nisse Andersson, Geggen Mauno, Raymond Grefstad, Stig A. Jørgensen, Tore Johansen, Marit Karlsen og Trond Are Pedersen.

– Lista er lang. Det som er bra med vår festival er at absolutt alle er headlinere, for alle kommer garantert til å skape stemning, lover Jungård.

Fire spilleplasser

I år skal det trubadures på uteplassene City scene, Nordlysbaren, Tavernaen og Barila fra 16. til 19. november.

– For de som ikke har vært på festivalen tidligere, så er nøkkelordene lun og god stemning fra start til slutt. Veldig mange kommer fra Nord-Troms og det kommer som alltid folk fra hele Finnmark, og det grunner i den gode stemningen som råder på alle spilleplassene, sier Jungård.

– Har dere solgt mange billetter i forkant?

– Det er som alltid ikke så mange som kjøper på forhånd, de fleste kjøper i døra. Fordelen vår er at vi har fire spilleplasser og på alle disse selger vi billetter som kan brukes på alle plassene, lokker Jungård.