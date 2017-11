– Løype, her blir det en travel fredag

kultur

Harstad-artisten Trond Trudvang er en av flere trubadurer som skal sørge for at viseløypa blir både kos og allsang. Mannen bak låter som Houston vi har et problem og Lisa Lisa skal fredag formiddag innom Vertshuset eldresenter for å underholde, men arbeidsdagen består av mer enn som så. Det er nemlig han som skal innlede den tradisjonsrike viseløypa på Studenthuset City allerede klokken 19

Utvidet kinderegg

– Denne koselige spaserturen gjennom Alta sentrum gir deg ikke mindre enn fire små konserter med musikere av høy kvalitet! Konsertserien er inkludert i dagspass for fredag, en billett gjelder for hele viseløypa og hele resten av kvelden på alle fire utesteder, forklarer Einar Leinonen.

Programmet fortsetter fredagskvelden med Geggen Mauno på Barila, Marit Karlsen og Svein-Hugo Sørensen på Tavernan, før den svenske duoen Pär Westling og Nisse Andersson tar sjarmøretappen på Scandic, der den svenske artisten Ted Gardestad skal minnes. Hans melodier lever videre, 20 år etter at han avsluttet livet.

– Ett av høydepunktene er å få Geggen på besøk. Hammerfestingen har etterhvert blitt en grand ol´man innen viserock her i nord med et utall utgivelser og opptredener. Vi gleder oss til å høre hans låter fremført sammen med gitarist og korist Trond Are Pedersen, sier Leinonen.

Han ber om at altaværingene er obs på Altas egen duo, nemlig vokalist Marit Karlsen og gitarist Svein-Hugo Sørensen.

– Noen kjenner dem som lærere, arrangører og kordirigenter, men denne kvelden er de rett og slett en knallbra duo. Begge har føttene godt plantet i den nordnorske visetradisjonen og skal spille sine utvalgte favoritter for oss, frister Leinonen.