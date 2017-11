Klar med booking til Iskald Metalfest

kultur

Marius Mathisen Grøtte er klar for ny og tung festival denne vinteren, nærmere bestemt 2. og 3. februar. Første booking ble Moillrock som fikk terningkast seks hos Altaposten for sin opptreden under Aronnesrocken sist sommer.

17-åringen bak Iskal Metalfest mener 2018-festivalen blir større og bedre. Den skal være på både City scene og Huset.

– Vi fokuserer selvfølgelig framdeles på å løfte frem lokale band samt og vise Alta-publikum artister de kanskje ikke har hørt før. Moillrock var det desidert beste bandet på Aronnesrocken 2017. Vi har hatt lyst til å booke bandet siden oppstarten, og endelig kan vi sette dem på plakaten, er beskjeden fra festivalgründeren.

Energisk rock med glimt i øyet, sjarme av en annen verden og en frontfigur som det ikke er mulig å mislike, er beskrivelsen fra festivalen i en pressemelding.