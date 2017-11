Videre til superfinalen!

kultur

Selv om han var sistemann ut, og sånn sett hadde minst «stemmetid» til rådighet etter sin forestilling, klarte Eirik Lyng Johansen å sjarmere publikum og seere med sitt show lørdag kveld. Foran 15.000 publikummere på Telenor Arena sang Alta-gutten seg inn i hjertene til folk, og ble ropt opp som en av fire bidragsytere i superfinalen.

Det var en spent Alta-delegasjon som kunne juble over at Eiriks navn ble ropt opp som nummer to! Først ut var Ella, som dermed fikk fremføre sin «Pop drop dab» først. Deretter var det tid for en ny runde med Eirik!

– Ekstremt hyggelig

20.55 var det klart for Eirik Lyng Johansen sin opptreden på MGPjr. Som sistemann ut, nummer ti i rekken, fikk han en rekke gode ord fra konkurrentene med seg opp på scenen:

– Nå er det klart for altas store sønn. Han er ekstremt hyggelig og morsom. Utrolig flink til å synge, og han har verdens fineste dialekt! Han er en verdig avslutter av kveldens ti finalister.

Eirik tok deretter løs på scenen, foran 15.000 publikummere. Her viste han for publikum både på Telenor Arena og for de hundretusner av TV-seerne hvorfor han gjorde seg fortjent til en plass i MGPjr. Både syngingen og dansingen satt som et skudd, Eirik holdt nervene i sjakk og gjorde jobben - dermed er det opp til publikum som nå stemmer som gale på sine favoritter å avgjøre hvorvidt Alta-gutten ender i superfinalen, med mulighet for å vinne det hele.