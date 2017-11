– Jeg er litt nervøs, men tror det bare blir artig!

kultur

Ettermiddagens generalprøve i MGPjr gikk som det skulle for Eirik Lyng Johansen.

Alta-gutten er sist ut av de ti innslagene, og fikk dermed også runde av generalprøven.

– Jeg er litt nervøs, men tenker samtidig at det må jo gå! Jeg tror det bare blir artig, sa Eirik i det forhåndsinnspilte innslaget som introduserer låta.

Da han gikk på scenen ble det raskt klart at han hadde nervene under kontroll. Han gjorde jobben, og både sangen og dansen satt veldig godt. Som siste ut leverte han et kjempebra show.

Altaposten er tilstede på Telenor Arena, og har også fulgt fansen under oppkjøringen til kvelden. Delegasjonen fra Alta er superklare til å komme inn, sammen med 15.000 andre publikummere. Mens det under generalprøven bare var 250 i salen, er det klart at det blir noe helt annet for Eirik og de andre deltakerne å stå på scenen under kveldens happening.

PS: Altapostens utsendte i Oslo har overtatt Snapchat-kontoen til Radio Alta i dag. Søk oss opp på Snapchat og følg med i kveld!