Støtte til poetisk kortfilm

kultur

Norsk filministitutt delte fredag ut støtte til ni forskjellige kortfilmer, blant annet "Morgen" i regi av Alta-baserte Rein film, melder nettstedet Rushprint.

Naturportrett fra Jensen

Det er den høyt respekter regissøren og manusforfatteren Knut Erik Jensen som skal lage filmen, som portretterer et vakkets naturlandskap som bærer på en uendelig tung historie, som det heter i beskrivelsen.

– Det er sjeldent at ord som majestetisk og pompøst faller meg naturlig å bruke på en positiv måte i en prosjektvurdering, men så er tilfelle med dette prosjektet. Kudos til Jensen for å våge å gå all inn og ta i bruk det audiovisuelle språket og naturen for å favne noe av den uutgrunnelige historiske tragedien som Finnmark bærer på, heter det i begrunnelsen for støtten som er på 372.000 kroner. De mener det dreier seg om et potensielt vakkert og poetisk filmdikt.