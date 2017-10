Fikk godord i Toronto

kultur

Filmen ble vist i en nesten fullsatt sal i kinokomplekset TIFF Bell Lightbox. Det var latter under filmen og mange godord til filmskaperne etter visningen

– Nå skal vi hjem for å jobbe med nye prosjekter før filmen igjen skal vises i Murmansk under Northern Character i slutten av november, forteller regissør Egil Pedersen, som hadde produsent Mathis Ståle Mathisen og fotograf Łukasz Zamaro med seg til den prestisjetunge festivalen i Toronto.

Filmen ble spilt inn i Nesseby i fjor. I de andre rollene finner vi Ingá Márjá Sarre, Heli Huovinen, Sara Margrethe Oskal og Kristoffer Anker Gustavsen.

– Historien handler om en ung jente som forguder sin avdøde far. Hun er besatt av hver eneste detalj om hvordan han var. Hun kan se for seg hans klær, hender, ansikt, atferd og handlinger, men et tilfeldig møte utløser tvil i hennes kjærlighet til sin far, heter det i en pressemelding.

Regissør Egil Pedersen deltok også på festivalen med musikkvideoene Slincraze - Stállu og MÅSØ - Gos leat don?