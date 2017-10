– Mange feller en tåre underveis

kultur

Björn Afzelius sin faste musiker og produsent gjennom 15 år, Olle Nyberg, ser fram til å presentere nye sider av den svenske vise- og popsangeren, som ville fylt 70 år i disse dager.

– Overraskende mange unge

– Jeg bodde i Paris på 80-tallet da fikk jeg et brev fra Björn Afzelius, som spurte om jeg ville bli med i bandet hans som fast musiker. Det takket jeg ja til og vi spilte sammen i over 15 år fram til hans død. Jeg produserte også den siste plata hans før han døde, og vi hadde et enormt nært og godt vennskap. Vi var ofte sammen på månedslange turneèr i både Sverige, Norge og Danmark, sier Nyberg som for 14 dager siden gjennomførte konserthyllesten i Narvik.

– I Narvik kom veldig mange på konserten som heter «Björn Afzelius i våre hjerter», og det tror jeg vil skje i Alta også. Det som overrasker er at veldig mange unge også kommer for å høre på låtene. Antagelig har de hørt på mor og fars gamle plater, og det at unge hører på låtene hans i dag viser at musikken til Bjørn lever videre til neste generasjon. Det synes jeg er fantastisk, sier Nyberg, som mener låtene til Afzelius har en egen magi.

– Hvorfor de er elsket av så mange, har jeg ikke noe godt svar på. Hadde jeg hatt det, så hadde jeg vært en rik mann i dag. Men, jeg tror de er veldig universelle med gode tekster i bunnen som berører. Vi har holdt lignende konserter i Sverige og de har gått for fulle hus. Flere ganger har jeg opplevd at publikum kommer bort til meg etter konsertene med tårer i øyene. Det beviser at låtene har en egen magi som treffer hjertet.

Nye sider

Konserten også skal gi ny innsikt i livet til den folkekjære musikeren som skapte låter som Sång till friheten, Juanita og Ikaros. Anne Linnets låt Tusen bitar ble også en enorm hit for Afzelius.

– Göran som er en av musikerne i showet var faktisk Björn sin faste lydtekniker i mange år – og han er en veldig god historieforteller. Han skal mellom låtene dele sterke personlige skildringer om livet med og om Björn. Alle som kommer vil helt klart få ta del i ukjente sider ved Björn Afzelius sitt innholdsrike liv, lokker Nyberg.