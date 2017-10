Til Alta med blodfersk utgivelse

kultur

Den utfløtta jazzmusikeren John-Kåre Hansen ser fram til å gjeste hjembyen kommende lørdag. Med seg har han ikke bare sine faste musikere i bandet Northern Concept, men også en blodfersk plate.

Eget sound

Utgivelsen er titulert «January Insomnia» den er hovedgrunnen for det musiske besøket som skal finne sted på Barila.

– Dette bandet var vel i Alta for første gang for to år siden. Da spilte vi også på Barila hvor vi fremførte den første soloplata som het «Days». «January Insomnia» er oppfølgeren og den, samt låter fra den første skal vi by på lørdag kveld, lokker Hansen som sier bandet har funnet en egen sound.

– Vi har holdt på en stund og således føler jeg at vi har fått et lydbilde som er «oss». Sist vi spilte på Barila var det godt oppmøte og det håper vi skjer denne gang også. Barila er for øvrig en fantastisk liten plass som passer perfekt til vårt format, sier Hansen.

På topp i tigerstaden

Han sjonglerer for tiden voldsomt mellom flere prosjekt.

– Denne uken skal jeg både til Lofoten og noen turer sørpå med andre prosjekt. Men slik er livet som jazzmusiker, smiler den kreative musikeren.

– Solgt mye av «January Insomnia»?

– Alt er relativt og i jazzverdenen opplever vi ikke de store salgstallene. Men jeg har mine faste fans og plata har faktisk vært nummer to på lista i den kjente platebutikken «Bare Jazz» som ligger i Oslo, så det er jeg meget fornøyd med, sier Hansen som lover å spille så lenge det er god stemning i lokalet.

– Vi hadde en konsert i forrige uke og publikum ville til stadighet ha mer. Jeg tror vi holdt på på over to time i strekk, så vi kjører på med soloer for de som ønsker det, smiler Hansen, som opplyser at han og bandet inntar Kjøllefjord dagen etter sitt Alta-besøk.