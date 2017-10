– Flere samiske filmer i 2018

kultur

Internasjonalt Samisk Filminstitutt får nemlig bra uttelling på forslaget til statsbudsjett. Økning på 600.000 kroner gir et totalfinansiering på 5,1 millioner kroner. I tillegg kommer det et direkte tilskudd fra Sametinget. Det gjør at økningen i handlingsrom har økt med 30 prosent på to år, noe man ser i filmproduksjonen,

– Talentfulle samiske filmskapere skal ha æren for dette. Uten de gode samiske filmene, som også gjør seg bemerket og vinner priser internasjonalt, hadde dette ikke vært mulig, sier direktør i Internasjonalt Samisk Filminstitutt Anne Lajla Utsi i en pressemelding.

Hun lover flere samiske filmer i 2017

– Vi fortsetter arbeidet med å få på plass nordiske midler til produksjon av samiske spillefilmer og TV-serier. Vi har bra dialog med myndigheter i både Sverige og Finland, opplyser Utsi.