Nå er det slutt for gratisfestivalen

kultur

Styret i Aronnesrocken har kommet til at festivalen i framtiden ikke vil bli gratis, fremgår det av en pressemelding fra festivalen:

– Vi har bestemt oss for at tiden er inne for å endre på noe av det som har gjort Aronnesrocken kjent, men de siste årene kanskje vært vår hemsko; det å være en gratisfestival, heter det i pressemeldingen.

Nådde målet

Aronnesrocken startet mer som en ansamling av musikkfrelste som ønsket å jamme med og for hverandre enn en «festival» i ordets rette forstand, men har de senere år utviklet seg i en stadig mer profesjonell retning.

– Festivalen var fra starten ment som et lavterskeltilbud for både artister og publikum for å få bukt med Altas inngrodde hjemmesitterkultur. Ingen skulle kunne skylde på at de var for unge, gamle eller ikke hadde råd til å komme inn på rocken. Etter å ha hatt et snitt på godt over 4.000 publikummere per festival siden 2013 vil vi herved friskmelde Altapublikummet. Hjemmesitterkulturen og utsagn som «her skjer jo ingenting i den her bygda», er historie. Målet er nådd, skriver styret.

Skal være blant de «desidert billigste»

Denne endringen har også kostet. Det har blitt stadig flere store navn på programmet, samtidig som unge talenter fortsatt skal få spilletid. Dyrere artister, to scener, proft utstyr og øvrige omkringliggende fasiliteter gjorde det vanskelig å tviholde på gratismodellen.

– Vi i Aronnesrocken kan endelig se fremover og sette oss nye mål. Det første målet vi setter oss er å få kontroll på økonomien og forretningsmodellen vår. Aronnesrocken innfører dermed betaling for billetter og billettkontroll fra og med 2018, skriver festivalen.

Kultur bør koste – Det er på tide at Aronnesrocken tar betalt for å oppleve kultur.

Det betyr ikke at du må betale skjorta for å slippe inn:

– Vi ønsker fortsatt å være en svært tilgjengelig festival for alle. Aronnesrocken vil være en av landets desidert billigste festivaler å gå på, og det vil fortsatt være mulig å ha med seg barna på festivalen. Vi vil også fortsette å satse på ungdomsband fra Finnmark og Nord-Norge. Så de som har besøkt Aronnesrocken før, og har donert litt i frivillig inngang, vil trolig ikke merke så stor forskjell.

De første artister til kommende års festival er booket, her kommer det nyheter førstkommende fredag.

– Vi kan love alle nye og gamle Aronnesrockere at dere vil ikke bli skuffet.

Fredag starter også billettsalget. Og for de som ønsker å sikre seg superbillige «Earlybird-billetter» selges disse på festivalens stand på Nord Norsk Handelsmesse i Finnmarkshallen.