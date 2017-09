– En gang kom det snap fra Nordpolen

Radio Altas snapchat-konto er en glede for både lyttere og programledere. Stian Sætermo forklarer at det vanskelig å komme med et eksakt antall som følger Radio Alta, da Snapchat ikke viser dette, men han forteller at de ligger et sted mellom 600 og 800 følgere og har i gjennomsnitt 500 visninger per «snap» som sendes. Men fortsatt er det mye å ta tak i, mener gutta i radiostudio.

Kommuniserer med lytterne

– Hva er egentlig greia?

– Vi er uhøytidelige og selvironiske i det meste vi gjør. Samtidig har vi stor respekt for temaene som tas opp. Vi dokumenterer egentlig bare det som skjer i løpet av en arbeidsdag, sier Sætermo og legger til at de bytter hver uke på å styre snapchat-konten til Radio Alta.

– E-post er liksom litt ut, i alle fall for våre lyttere. Med snapchat kan vi være interaktive og holde en dialog med våre lyttere på en helt annen måte, sier Sætermo.

– En gang fikk vi til og med en snap fra en som hørte på Radio Alta på forskningsstasjon på Nordpolen. Det sier jo litt om hvor vidt det favner, skyter Martin Hovden inn.

– Hvor vil dere nå?

– Hvis det gikk 7.000 i tog for sykehus i Alta, burde vi klare å få minst like mange følgere, skrøner Hovden.