Nå vil han lage siste kapittel av nazi-zombie-splatteren

Tommy Wirkola som er aktuell i disse dager med «What Happened to Monday» på landets kinoer, avslører at han planlegger å lage en ny film om nazizombiene.

I et intervju med Entertainment Weekly sier han at planen er å lage en tredje Død Snø-film.

– Vi må fullføre den planlagte trilogien, og jeg håper å få laget film nummer tre om få år, sier Wirkola som forteller at de har noen ideer om hva den tredje filmen skal handle om.

– Jeg tror det er naturlig å legge noe av handlingen til sør-Amerika hvor flere nazister flyktet. Vi må toppe det vi har gjort tidligere og vi må laget en zombi-Hitler, det føles naturlig, sier Wirkola til magasinet.

– Jeg vil bak kamera igjen Tommy Wirkola har ingen planer om å ligge på latsiden.

Den første Død Snø-filmen fra 2009 ble for øvrig innspilt i Alta og Øksfjord, mens film nummer to «Dead Snow: Red vs. Dead» ble innspilt på Island i 2013.

I et intervju med Radio Alta forteller regissøren om sine planer videre, nå som «What Happened to Monday» ruller ut til kinosaler og på Netflix. Filmen har premiere i Alta 8. september.