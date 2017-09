– Jeg vil bak kamera igjen

I et intervju med Radio Alta forteller regissøren om sine planer videre, nå som «What Happened to Monday» ruller ut til kinosaler og på Netflix. Filmen har premiere i Alta 8. september.

Nye prosjekter

– Nå er jeg ferdig med den her og jeg må finne på noe nytt. Det er selvfølgelig artig å se den gå bra ute i verden, men jeg er «keen» på å gjøre noe nytt, forteller Wirkola.

Konkret hva han vil gjøre vet han ikke, men en ting er sikkert; han skal bak kamera igjen.

– Jeg skriver på en del ting, men det som er hovedfokuset mitt nå er å finne min neste regi. Det er på tide å komme meg bak kamera igjen og lage noe nytt.

Gode tall

Filmen ble sluppet sist uke i Frankrike og har ifølge Wirkola levert over alle forventninger.

– Netflix går aldri ut med tall, ifølge deres policy, men de sier at den gjør det utrolig bra og over all forventing. På sosiale medier, spesielt i USA, har det spredd seg veldig og folk er gira på filmen.

– Filmen kostet i Hollywood-standard ikke så mye å lage, og med tanke på Netflix-salget og det som har skjedd så lang ser det lovende ut, sier han.

– Nå blir det bare å jobbe med andre ting og følge med på hvordan filmen gjør det ute i verden, avslutter Wirkola.

«What Happened to Monday» har i skrivende stund en score på 62% på Rotten Tomatoes og 6,9/10 på filmnettstedet IMDB.