– Hiv ut gubben!

– I mange år har jeg forsøkt å få mannfolk til å begynne å synge. Men dem er så sidrumpet. Nå ber jeg kvinnfolkene om å hive ut gubbene på mandagskvelden, så de sjøl får seg en frikveld, ler Dragland, som er leder i Alta mannskor.

Godt for psyken

Dragland reklamerer med at ikke bare er det artig å synge, det gir god helse også.

– Det er beviselig at det er godt for psyken å synge, sier Dragland, som har vært i mannskoret i seks år. Rene skårungen sammenlignet med de virkelige veteranene med andre ord.

– Nils Ek har vært med siden oppstarten i 1949, forteller Dragland, som røper at både Ek og Erland Opgård har truet med å takke for seg.

– Det håper vi ikke skjer.

Damene i kø

Dragland oppfatter at menn er vanskeligere å få ut av godstolen enn damene.

– Birger Andrè Nilsen har startet med damekor og der står damene i kø for å få bli med, kan Dragland fortelle.

Etter en lang sommerferie starter øvelsen uansett opp førstkommende mandag for Alta mannskor, som har Alta folkehøgskole, tidligere Øytun, som sitt tilholdssted. Tidspunktet er 18-20.

– Jeg håper at de som kjenner at de har lyst å prøve seg i et mannskor dukker opp. Du kan godt skrive at han Trygve bruker å bake kake og ta med, sier mannskorlederen med sedvanlig glimt i øyet.