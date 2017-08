Den svenske skuespilleren Noomi Rapace, som tolker identiske syvlinger oppkalt etter ukedagene – i et samfunn så overbefolket at myndighetene kun tillater ett barn pr. familie i Tommy Wirkolas nye film «What Happened to Monday», elsker måten Tommy Wirkola lager film på.

– Jeg elsker hvordan han dribler med og overskrider sjangrer. Når folk spør om dette er spenning, science fiction eller drama, digger jeg at det ikke finnes noe fasitsvar. Tommy har skapt sitt personlige Wirkola-univers hvor han bryter alle reglene. Sånt er inspirerende, sier Rapace til Aftenposten.

«What Happened to Monday» handler kort fortalt om en verden hvor familier er begrenset til ett barn på grunn av overbefolkning. Noomi Rapace håper filmen gir publikum en vekker, på en underholdende måte.

– Politikere og andre med makt må begynne å handle. Måten vi lever på, måten vi utnytter ressursene våre og øker befolkningstallet på, er nemlig ikke bærekraftig. I min bok er det sjokkerende at enkelte statsledere ignorerer det faktum at disse er problemer som må takles. Hvis sønnen min – og barnebarna hans – skal kunne ha en fremtid, blir vi nødt til å forandre noe, sier hun til avisen med dårlig kamuflert henvisning til at president Trump noen døgn før intervjuet trakk amerikanerne ut av klimaavtalen fra nettopp Paris.

Filmen har premiere i Norge 8.september.