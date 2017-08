– Dritfett at jeg vant!

Lørdag formiddag ble det arrangert Aronnesrocken UNGrock på taket av parkeringshuset ved AMFI Alta, i sol og varme, og med en svalende bris som naturlig vindmaskin for de ni deltakerne. Det hele ble streamet av Altaposten, der folket selv avgjorde det hele med sin avstemming.

Stor sum

Kampen om et klekkelig kunstnerstipend på 20.000 kroner, gitt av Sparebank1 Nord-Norge, ble avgjort av publikum gjennom stemmegivning via mobiltelefon.

– Det ble avgitt rundt 1.100 stemmer, og vinneren fikk rundt 40% av dem, sa leder i Aronnesrocken, Rune Suhr Berg, da han på Aronnesrocken lørdag kveld fra scenen kunngjorde Charlotte Ellingsen Jensen som vinner av Ungrock-konkurransen.

Ny bass

16-åringen ble fort hentet opp på scenen, hvor det vanket klemmer samt en symbolsk sjekk som synlig seiersbevis.

- Dritfett, svarte Charlotte kontant, for åpen mikrofon. På spørsmål fra Berg hva hun skulle bruke pengene på, svarte sangeren at hun kanskje skulle kjøpe en bassgitar.

Verdig vinner

Det var høyt nivå over UNGrock-tevlingen som i sin helhet ligger ute på altaposten.no. For dem som overvar det feiende flotte arrangementet, kom det ikke som en stor overraskelse at Charlotte stakk av med seieren. 16-åringen fremførte sine selvskrevne låter «Nattens vind» og «Bra nok nu», som i seg selv holder fin kvalitet, med troverdig innlevelse og nydelig stemme.

Sceneskrekk

– Jeg har sykt sceneskrekk, sa den glade vinneren til Altaposten umiddelbart etter at hun hadde mottatt stipendet på scenen.

– Hvar gjør ho Charlotte ellers, når ho ikke synger?

– Godt spørsmål! Problemet er at jeg synger hele tida, svarer Charlotte, som tidligere har deltatt på UKM to ganger. Mandag begynner på Alta videregående skoles musikklinje, og det skal bli spennende å følge med på denne unge musikerens utvikling.