Åtte skal kjempe om 20.000 kroner

Aronnesrocken i samarbeid med Amfi Alta gleder seg over at åtte unge artister og band skal delta under årets nyvinning som er en talentkonkurranse for unge musikere under 25 år.

Ingen regler

– Vi er strålende fornøyd med åtte påmeldte for det er ikke så langt unna måltallet vi hadde på ti band/artister. Vi regner med at hver deltaker spiller alt fra en til tre låter, sier styrelederen i Aronnesrocken, Rune Suhr Berg.

– Må de spille originale låter?

– Vi har ikke satt opp noen regler, så det bestemmer de selv. Det eneste jeg vet er at hvis de bruker blokkfløyte eller trekkspill, så kan vinnersjansene bli mindre, ler Berg.

Kautokeino og Alta

De som skal delta er Inger Karoline, Lasse Gaup, Charlotte Ellingsen Jenssen, Eirik Lyng Johansen, Madelen Guttormsen, Kristoffer Karjalainen, Tara Markussen og Northkid.

– Seks av disse skal spille alene med kassegitar eller backingtrack, mens to av deltakerne kommer med fullt band. Seks er altabaserte band/artister, mens to er fra Kautokeino, så det blir en fin spredning, sier Berg som håper flere begynner å spille i band i årene som kommer.

– Inntrykket er at veldig få spiller i band for tiden, så vi håper trenden snur. Vi har jo behov for unge lokale band til festivalen.

Livesending på nett

Talentkonkurransen går av stabelen på Amfi-taket lørdag - med avspark klokken 13.00.

– Vi regner med at det hele vil vare i omlag to timer. Vinneren skal stemmes fram på altapostens.no via sms og konserten skal også vise live av mediehuset Altaposten, forklarer Berg.

De som stikker av med seieren blir hedret med et stipend på hele 20.000 kroner.