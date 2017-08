I kveld klokken 19.00 åpner Varangerfestivalen. Det skjer med Petter Carlsen og Rein Film som har laget årets bestillingsverk.

– Blir mektig

Tidligere har Hermann Rundberg og Simone Grøtte Rundberg (2014), Kråkesølv (2015) og The Band Called Oh laget bestillingsverk til festivalen. Festivalsjef Robert Lundgren lover at kvelden kommer til å by på mektig stor lyd.

– Jeg har forsøkt å holde med unna øvingene til Petter Carlsen og bandet som består av Aleksander Kostopoulos, Vetle Holte og Kristian Olstad, for jeg liker å bli overrasket. Men jeg tyvlyttet litt da de øvde med et kor fra Varanger og Murmansk som bidra på verket, og da fikk jeg gåsehud, så jeg kan love at det kommer til å bli mektig, sier Lundgren.

Festes til film

Han regner med at det blir fullt på kveldens åpningskonsert.

– Det blir nok smekkfullt i kveld slik det bruker å være, håper Lundgren som sier de per i dag ikke har solgt like mange billetter på forhånd som i fjor.

– Årsaken er at flere av årets konserter er for den yngre garde, og de bruker ikke som de eldre, å kjøpe på forhånd. Jeg regner derfor med at flesteparten kjøper i døra i år, sier Lundgren som opplyser at bestillingsverket til Petter skal festes til film.

– Rein Film skal filme det hele med masse kameraer, og det betyr at konserten i etterkant skal brukes til å markedsføre festivalen, samt at den skal selges inn til andre festivalen, sier festivalsjefen.