Digget nytt stjerneskudd

– Mogishu sang kjempebra, sier Mohamed Abdulkadir (20) fra Alta til Altaposten. Sammen med en håndfull kompiser tok Mohamed kontakt med Mogishu (24) utenfor festivalteltet, rett etter artistens konsert lørdag kveld. De to har minst én ting felles: begge har flyktet fra borgerkrigen i sine respektive afrikanske hjemland da de var barn.

Klubb 24

Tradisjonen tro ble Prosjekt Z avsluttet med en partykonsert – i år i samarbeid med Offroad Finnmark Event i sistnevntes festivaltelt i Sentrumsparken. 250 unge altaværinger strømmet til teltet for å oppleve partypop-sangerne Mogishu og Chris Holsten. Begge er 24 år gamle, begge er i stallen til det store plateselskapet Warner Music Norway, og begge er populære popsangere i jevnaldergruppa. Og som en fun-fact kan vi legge til at også lederen og arrangøren for Prosjekt Z, Mathias Sønvisen Moe, er 24 år.

Deltakerrekord

– Helga har vært fantastisk på alle fronter. Fotballturneringa ble nok en gang en stor suksess, og det var jo ekstra gøy at vi i år opplevde deltagerrekord: 23 lag, noe som betyr godt over 200 spillere, sier Mathias og fortsetter:

– Heldig med været har vi også vært, så det er jo en bonus. Lørdagens utsolgte konsert kan oppsummeres med ett ord: magisk. Artistene leverte så til de grader, og publikum så ut til å storkose seg i teltet! Alt gikk rett og slett knirkefritt, sier Mathias Sønvisen Moe.