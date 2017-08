– Halvparten av billettene er revet bort

– De er visst veldig populære, for halvparten av billettene er allerede revet bort.

Tirsdag 8. august kommer noen av Norges største youtube-stjerner på besøk til Alta. Det i forbindelse med førpremiere på deres egen film som har fått tittelen «Prebz og Dennis - The movie», som offisielt har premiere tre dager senere på landets kinoer.

Møter publikum

Før filmen snurres i gang kan publikum få møte de unge youtube-stjernene.

– De kommer til Alta på førpremieren som skal vises på kinoen 8.august så dette er en godbit til alle ungdommer, sier Marianne Westgård hos Aurora kino Alta.

Egen kanal på tuben

Ifølge filmweb har Preben (Prebz) Fjell og Dennis Vareide siden 2012 bygget seg opp til å bli Norges største stjerner på youtube hvor de har sin egen kanal. Nå inntar de kinolerretet med sketsjer, pranks og lureri på gutterommet, tilpasset det store filmformatet. På youtube er kompisgjengen kjent for å lage sketsjer og ta imot morsomme utfordringer fra seerne, herje med og lure hverandre, samt spille og kommentere spill.

Måtte google

– Jeg må innrømme at jeg ikke visste hvem de var, så jeg måtte på google for å finne ut av dette fenomenet, ler Westgård, som opplever at youtube-stjernene også er populære i Alta.

– De er visst veldig populære, for halvparten av billettene til filmen er allerede revet bort, sier hun.