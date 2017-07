– Her skal vi kose hele helga!

– Her skal vi kose oss hele helga, sier Tone-Lise Simensen og Laila Jonas som, sammen med flere venner og venninner, har slått opp teltene i den ene av festivalens to camper. Sol, skodde og vind slåss med hverandre og skapte en trolsk stemning på festivalens åpningsdag.

Sterkt fra Dagny

Headliner på dag 1 var Tromsøs siste internasjonale eksportartikkel, Dagny. Sammen med sitt london-dominerte band leverte den strålende opplagte vokalisten en konsert som ble svært godt mottatt av publikummet. Fjorårets megahitlåt «Fool’s Gold», som fortsatt nesten daglig spilles på radio, kom tidlig og satte fyr på tørrfiskloftet. 27-åringen første hit, «Backbeat», som blant annet ble kjent gjennom Grey’s Anatomy, avsluttet konserten. Dagny kommer med sitt tighte band til Aronnesrocken, og spesielt Altas yngre publikum har definitivt mye godt i vente.

Kulturpris til Frida og Mikael

Sørværs egen Frida Lydia Hansen Virtanen fikk æren av å være kordame for Dagny. Før dette gjennomførte 24-åringen en bunnsolid konsert med sitt jazz-soul-band White Ascot. Trommisen i White Ascot, Mikael Pedersen Jacobsen, og Frida selv, fikk overrakt Hasvik kommunes kulturpris for 2017 på 5.000 kroner til hver av dem. Ordfører Eva D. Husby i Hasvik sa at kommunen på 1.000 innbyggere var stolt av å ha to mastergradsstudenter ved musikkonservatoriet i Tromsø for tiden.

Variert program

Sørøyrocken, den 6. i rekken, fortsetter i dag og i morgen med blant annet spennende fot- og båtturer, kortreist fiskemat, kirkekonsert, familiekonsert og selvsagt kveldskonserter med blant andre SlinCraze, Sondre Justad, Kråkesølv og Pasemaker.