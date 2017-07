Nye verdensstjerner til Vadsø

– Madcon må dessverre avlyse sin opptreden på Varangerfestivalen på grunn av private anliggende. De er veldig lei seg for dette, og vi skal jobbe for å få dem tilbake ved en senere anledning. Erstatter er intet mindre enn verdensstjernene Nico & Vinz, så natt mot fredag kommer Vadsøhallen koke av moderne rytmer, festen er på ingen måte avlyst, sier festivalsjef Robert Lundgren.

Han opplyser at billettene til Madcon gjelder for konserten med Nico & Vinz.

– Tribunen i Vadsøhallen er under denne konserten rusfri slik at de fra 15 år og oppover kan gå uten verge. De som er under 15 kommer dessverre ikke inn på denne konserten, opplyser Lundgren.