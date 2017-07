 – Vi er meget fornøyd

Høstsprell har booket Steffen Jakobsen som ble kjent da han kom på 3. plass i Idol i 2013.

– Han synger tradisjonell country og lager også egen musikk. Albumet «My Beginning» ble opprinnelig spilt inn i 2009, men etterspørselen i forbindelse med Idol-deltakelsen ble så stor at det ble gitt ut på nytt. Albumet solgte til gull og oppfølgeren «Six string love affair» fikk kjempegod mottakelse av publikum, opplyser Stig Anton Eliassen i Høstsprell-festivalen.

Høsten 2016 dro Jakobsen på turné i USA hvor han, ifølge Eliassen, ble omtalt som «The great country voice from Norway» av de ulike arrangørene.

– Han var også hovedattraksjon under amerikansk norsk høstfest og vi er meget godt fornøyd med å få dette i boks, sier Eliassen som opplyser at Jakobsens musikk og lydbilde er inspirert av artister som Josh Turner, Randy Travis, Merle Haggard, Don Williams og George Jones – The Possum.

– Han har med sin dype stemme, vist det norske publikum nye veier til country-musikken. Nå kommer han komme til Høstsprell, som er hans første spillejobb i Alta og Finnmark, sier Eliassen.

Fra før er Lothepus, Vassendgutane og Kevin Boine klar for festivalen.