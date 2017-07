Sykler til nordkapp på el-sykkel

Du husker kanskje den unge mannen Hrvoje Jurić, som syklet Oslo - Nordkapp for å lage bok om Norge i fjor vinter.

Nå er han tilbake i Norge med et nytt prosjekt; «The Northest Electric Ride», hvor han skal sykle fra Lindesnes i sør til Nordkapp i Nord og lage fim underveis. Med seg har han Kameramannen Siniša Glogoški og fotograf/sjåfør Maja Vonić.

Dokumentarfilmen vil bli promotert i hele Kroatia vinteren 2017 og i Norge nærmere bestemt november 2017.

– Møter mange fantastiske mennesker Hrvoje sykler Oslo - Nordkapp for å lage bok om Norge.

Til Norge for tredje gang

I løpet av 30 dager vil Jurić sykle over 3.900 kilometer for å promotere sunn livsstil, sykling og det han selv beskriver er en moderne måte å reise på.

Sykkelen er en el-sykkel av typen Greyp G12H, produsert i Kroatia.

– For et par år siden syklet jeg fra Vrbica, liten landsby i den østlige delen av Kroatia, og helt opp til Nordkapp. Det tok meg 78 dager og nesten 6.000 km å nå det berømte platået. For et år siden syklet jeg fra Oslo til Nordkapp om vinteren, noe som var en helt ekstrem utfordring. Opplevelsen jeg er noe jeg vil huske resten av mitt liv. Det er derfor jeg kommer tilbake til dette fantastiske landet, sier Jurić i en pressemelding.

Jurić er i skrivende et sted rundt Lofoten - på vei til Nordkapp.

Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær

Dårlig vær har så langt preget reisen, men det er han bare glad for og husker hva hans norske venn Jon Amundsen sa:

– Han sa at alle nordmenn har en enkel regel: det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Samtidig har det gitt meg noen helt utrolige klipp til dokumentaren min.

– Jeg har aldri møtt noen som nordmenn før. Dere prøver å beskytte naturen så mye de kan. I hvert fylke fant jeg folk som ville hjelpe meg og dele med meg alt de har. Dette er mitt tredje prosjekt i Norge, men definitivt kommer jeg tilbake igjen og igjen og igjen, sier Jurić.

Du kan følge Jurić på Instagram @hrvoje_juric