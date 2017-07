Dronningen ankom kaia på Løkvoll med sjalupp, der kommunen hadde invitert folk i bygda for å ta henne imot. På vei inn til festivalområdet sang barn fra Barnefestivalen for dronningen som nettopp har hatt bursdag.

Dronning Sonja deltok under åpningen av årets Riddu Riđđu-festival torsdag kveld, den internasjonale urfolksfestival som gjennom 25 år har jobbet for å skape en sterkere bevissthet og stolthet rundt det samiske.

Under åpningen ble dronning Sonja ønsket velkommen av festivalsjefen med en 80-årsgave.

– Det er en stor glede for meg endelig å være her. "Mitt hjem er i mitt hjerte, og det ferdes sammen med meg," skriver den store poeten Nils Aslak Valkeapää. Vi er i hans rike – og hjemme hos sjøsamene, sa dronning Sonja i åpningstalen.

Hun fortalte at Riddu Riđđu har satt dype spor hos henne siden starten i 1991. Hun mener festivalen har vært med på å skape sterke personlige opplevelser.

Etter åpningen ble årets bestillingsverk av komponisten, jazzmusikeren og saksofonisten Mette Henriette Martesdatter Rølvåg presentert.

– Når Riddu Riđđu reiser ut med samiske artister, befester arrangementet sin posisjon som nasjonal spydspiss i det internasjonale urfolkssamarbeidet. Det er et stort ansvar, men gir også mulighet til å bidra til en bedre verden – til det beste for den samiske kulturen og for verdens urfolk, avsluttet dronningen. (©NTB)