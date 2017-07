Frank joiket igang Riddu Riddu

Det er dronning Sonja som tar seg av åpningen av urfolksfestivalen i Manndalen torsdag, men EU-minister Frank Bakke-Jensen rakk å delta i både joikekurs og språkkurs på dagen.

– Det er nok en fare for at jeg ikke får noen joikeoppdrag med det første, men det er ganske så interessant å kjenne til bakgrunnen for uttrykksformen og teknikken som brukes. Det er noe helt annet enn sang, sier Bakke-Jensen til Altaposten. Høyre-statsråden fikk kyndig veilendning fra joikelærer Biret Alette Mienna.

Ungdomsdelen av Riddu Riddu startet opp allerede onsdag. Frank Bakke-Jensen tok seg gladelig turen til Kåfjord i Troms.

– Det er en fantastisk festival, en viktig sådan. Det ble i sin tid en viktig identitetsmarkør for lokalbefolkningen, i den forstand at man fikk gi uttrykk for at mange har en mangfoldig bakgrunn, med minst to identiteter. Det samiske og norske får leve side om side, så har Riddu Riddu blitt en svært viktig samisk musikkfestival for mange, sier Bakke-Jensen, som selv er i samemanntallet.

– Jeg liker tenkningen til Riddu Riddu, der man er opptatt av å få fram hva som forener oss som mennesker, ikke det som skiller oss. Jeg har delvis samisk bakgrunn, men identifiserer meg mer til budskapet fra Riddu Riddu enn den virkeligheten som presenteres i den samepolitiske debatten, sier Bakke-Jensen til Altaposten.