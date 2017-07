Lover allsang på Barila

To generasjoner Berg og èn generasjon Bang debuterer fredag med en låtliste som byr på høy allsangfaktor.

Fredag kveld er det det nylig oppstartede bandet Berg! Berg! Bang!!! som står for melodiøs stimuli innen Barilas fire vegger. Den yngste generasjon Berg, 20-åringen Håkon Berg, lover god stemning.

– Vi vil blåse nytt liv i den gamle, klassiske rocken. Det kommer til å bli «steike kult»! Kom på Barila, nyt musikken og ta deg en øl, oppfordrer han.

Skal ta Alta med akustisk storm

Sjangeren er gammel rock, og Berg nevner blandt annet Bruce Springsteen, Neil Young og The Beatles idèt han snakker om hvilken type musikk de besøkende vil kunne vente seg.

– Dette er jo sanger som den eldre generasjonen kan inn og ut. De er jo oppvokst med dette.

Sangene vil fremføres ved bruk av instrumenter som kassegitarer og cajon, som er en slags akustisk innbytter for trommer.

– Akustisk musikk er gjerne mer pubvennlig, og cajonen er et redskap som gir musikken en mykere lyd, forklarer Berg.

Konserten på Barila vil være debuten for gruppa, men det vil ikke være første gangen Bjørn Conrad Berg, Håkon Berg og Per-Ivar Bang spiller sammen. Sist de tre var å se sammen på en scene var under Romjulsrocken 2015, da de sammen med Vegard Johansen og Victor Esjeholm hyllet rockelegenden Bruce Springsteen med bandet «Bjørn Springsteen & The B Street Band».

– Jeg, pappa og Per-Ivar har lenge snakket om å starte opp et band sammen, og plutselig ble det til at vi fikk spillejobb på Barila. Jeg tror det vil være bra for den eldre garde å få inn ungt blod i gruppa. På den måten kan vi blåse nytt liv til de gamle sangene.

– God kombinasjon

Det er soleklart at alle tre bandmedlemmene har et øre for musikk, men Berg har også den oppfatningen av at gruppa vil dra fordel av et yngre, friskt pust. På flere måter.

– At vi har et medlem som er yngre kan også kunne fungere som et slags trekkplaster. Nå kan vi jo nå ut til yngre tilskuere også.

Samtidig påpeker han også at samarbeidet og kunnskapsutvekslingen går begge veier.

– Musikk er noe jeg vet jeg kan, så jeg kommer gjerne med detaljer som kan endre og forbedre sangene. Jeg kan si ifra om jeg synes vi burde gjøre noen endringer, som å justere på refrenget eller få inn noen effekter. På samme måte kan jeg lære mye av så erfarne musikere som pappa og Per-Ivar, de viderefører kunnskap til en yngre generasjon. Det er veldig viktig.

– Jeg tror det betyr mye for pappa at han får stå på scenen og spille musikken han elsker sammen med sin sønn. Det forholdet jeg og pappa har, og det forholdet vi har med Per-Ivar, tror jeg har mye å si for hvordan gruppa samhandler.

Han utdyper videre med å si at bandspilling handler først og fremst om kommunikasjon. Å kunne kommunisere med hverandre er essensielt for hvor bra opptreden og øvingene blir.

– Vi kjenner hverandre såpass godt, at vi trenger ikke bruke ord for å snakke sammen. Vi utveksler signaler kun med blikket.

Setter publikum først

En god konsert er avhengig av et levende tilskuerhav, skal vi tro Håkon Berg.

– Det er ingenting som er bedre enn tilskuere som gir uttrykk for at de liker det de hører. Det håper jeg vi får se på fredag. Vi er jo musikere og entertainere, og tilstedeværelse er noe av det viktigste man trenger for å ha en bra konsert.

Han avslutter: – Så hei, ta en øl og kom på Barila! Hva ellers?