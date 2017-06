Må flytte sommerfesten

Årsaken er tekniske utfordringer som ikke har latt seg løse i tide til festen som er kommende fredag med ekte 90-tallshelter.

– Vi har jobbet hardt for å komme i mål med arrangering av konsert utendørs i bakgården, men vi har innsett at det er for mange tekniske utfordringer som vi ikke klarer å løse i tide. Det er en kjempeflott plass å arrangere konsert, så det er synd at vi ikke kom i mål med alt denne gangen, sier Jonas Apeland, som er daglig leder på Studenthuset, som er arrangør sammen med Altaposten.

Han forteller at det har vært viktig å sørge for at det blir en god konsertopplevelse. Det krever god lyd.

– Det er solgt godt med billetter, så folk må kjenne sin besøkelsestid om de ønsker å få med seg tidenes sommerfest i Alta. Artistene og musikken i seg selv vil sørge for sommerstemning og vel så det, men vi skal gjøre vårt for at lokalet også bidrar ekstra til dette når vi ikke kan ha det utendørs, sier Apeland.