Magisk møte for Elle Márjá

Sun Station Vadsø startet med ulike delprogrammer på onsdag. Torsdag var det blant annet en workshop for unge musikere fra Finnmark og en rusfri kveldskonsert på Kooperativet Kulturscene. Det altabaserte finnmarksbandet Jack of Hearts deltok på både workshopen og konserten. Sin unge alder til tross, var de musikkskolerte bandmedlemmene fullstendig klar over hvilke legender de hadde som coacher.

– Å få input av bandmedlemmer fra R.E.M. og Led Zeppelin var selvfølgelig en fantastisk sjanse som man bare får én gang i livet, sier Simen Schjølberg (Hammerfest/Alta), Kristian Vegge (Alta) og Leif Richard Førstemann Nilsen (Nesseby/Alta) i Jack of Hearts.

– Simen var ikke starstruck i det hele tatt. Det ble en ganske naturlig prat fra musiker til musiker, sier altajentaTina Eline Kristensen fra UKM Finnmark, som var tilrettelegger for det unike møtet.

– Det var spennende å prate med så dyktige folk, blant annet om musikkindustrien som har forandret seg mye, sier Simen Schjølberg som er frontfigur og låtskriver i bandet.

– Peter Buck sa at han kunne lært oss å slå gjennom på 1980-tallet, men ikke i 2017, sier Simen.

Glitrende av Elle Márjá

Den intime åpningskonserten ble avsluttet av projektbandet Snoweye som består av Lucy Parnell (gitar, keyboard og sang), John Paul Jones (mandolin) og Elle Márja Eira (sang og joik). Samspillet og ikke minst den doble vokalen til Parnell og Eira var unik og magisk. Til slutt jammet musikeren fra Kautokeino og legenden fra Led Zeppelin og nærmest duellerte med henholdsvis joik og mandolin. Elle Márjá Eira blir stadig bedre som sceneartist, noe hennes opptreden i går kveld viste med all tydelighet. Hun er også med i festivalens hovedprogram, og det er lov å ha forventninger til den samiske multiartisten.