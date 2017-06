Støtter samisk ungdomslitteratur

Sametingsrådet har tildelt støtte til samisk litteraturutgivelser for i år. Det kom inn nærmere 100 søknader med en samlet søknadssum på omlag 25 millioner kroner.

Etterspørsel

I år var det satt av rundt 6 millioner kroner til samisk litteratur.

– Det har lenge vært etterspørsel etter ungdomslitteratur på samisk, så i år har vi valgt å prioritere dette. Blant annet er det i år to helt ferske forfattere som har fått innvilget støtte til sine manus. Begge har deltatt på forfatterstudiet, forteller rådsmedlem Mariann Wollmann Magga.

For ungdom

De som fikk støtte var Saia Stueng som har deltatt på forfatterstudiet i regi av Sametinget og Sami Dáiddaraddi/Sami girjiecalli Searvi. Hun portretterer en ung jente og hennes opplevelser mens hun går på videregående skole. Boken «Hamburgerprinseassa» er skrevet for ungdom, mens Edel Maret Gaino, som også deltok på forfatterstudiet, skriver i sin bok «Balddonasat vai veahkit» annerledes, skumle fortellinger som man motvillig tiltrekkes av.

– Boken er skrevet for ungdom, men vil også være god litteratur for voksne, meldes det.

Flere sjangere

Det er i tillegg innvilget støtte til utgivelser av både nye barnebøker, diktbøker, tegneserier og fagbøker. Blant annet har barneboken «Tjirrh/Cebo» fått støtte.

– Den er skrevet av Laila Mattson Magga og har et originalmanus på både sør- og nordsamisk. Også Samuel Gæloks bok for barn, «Ruoppsisgallo», med et originalmanus på lulesamisk, har fått støtte, opplyser Wollmann Magga.