Sisublues med sjarm

Alta Soul & Blues har vært temmelig ærlig på at sammensetningen av artister ikke kan være så smal som festivalens døpenavn skulle tilsi. Det er ikke liv laga, men tre bluesalibi har man funnet plass til i form av Krissy Matthews, Magnus Berg og finske Micke Björklöf og hans karerer i Blue Strip.

Finsk blues er ingen liten sjanger og Micke Björklöf har vært en av frontfigurene de siste 25 årene. Senest i mars var gjengen hjertelig tilstede i Japan for å levere bluesrock av typen Dr. Feelgood og Little Feat. Fredagen var bandet høyt og lavt med konserter på hovedscenen og kraftlagsteltet.

I dag blir de å finne på samme plass både en og to ganger, så det er fortsatt mulig å oppleve bunnsolid blues fra trivelige og dyktige finlendere. Med glimt i øyet. Bare det å se det godslige smilet til bassist Seppo Nuolikoski sprer god stemning. Akkurat som bandet gjorde i Alta i 2009.

Joviale Micke sprer bluesstemning av velkjent tapning med vokal og munnspill, mens gitarspillet stort sett dreier seg om Lefty Leppänen, et ekstremt tight gitarspill "galveien" som veksler mellom feite riff og distinkte soloer som er aller best når de holdes innenfor minuttet.

Det er overtydelig at dette bandet er samkjørt etter 15 år med samme mannskap. Hvert minste hint blir fanget opp. Så skulle man kanskje tenke seg at det blir mye slapp rutine, men det virker genuint når sisugutta tripper opp på scenen for å kose seg. Da koser også vi oss.