39 år gamle Ståle Mikal Skaaden kjører over 140 mil for at årets bluesfestival skal bli en folkefest for altaværingene og andre tilreisende.

Liker å skape liv

– Jeg kommer fra Myre i Vesterålen og det er vel 72 mil fra Alta til Myre, så det er en bit å kjøre, smiler 39-åringen som er en av de mange frivillige under årets bluesfestival.

Det er første gang han er med på bluesfesten.

– Jeg kjenner noen folk i Alta og fant ut at hvis jeg først skulle komme så ville jeg være med å bidra til at det blir folkefest. Jeg er med å hjelper til i Myre på ulike arrangement, så jeg vet at det er mye jobb, men det er veldig trivelig. Ingenting er mer trivelig enn å lage moro for andre, sier Skaaden.

– Proffe folk

Han kom til Alta i forrige uke og har vært med å hjelpe til hvor det måtte være behov.

– Jeg var med å rigge på torsdag, og i går så var jeg vakt med mer. Det var en fantastisk kveld da Kurt Nilsen stod på scenen og det var en fryd å se alle som koste seg stort, så det er en sann glede å få bidra, sier Skaaden som synes festivalen har flinke folk i staben.

– Alle er superflinke og festivalen i seg selv, er veldig proft gjennomført, sier 39-åringen.