Omlag 1400 mennesker gjestet bluefestivalen fredag kveld da blant annet Kurt Nilsen spilte på hovedscenen.

Raja Eliassen Wirkola, som er en av de som har ansvaret for alt fungerer smertefritt under festivalen, tror på flere musikkglade publikummere i kveld.

– Vi har ikke de eksakte tallene, men vi tror cirka1400 var innom fredag kveld, og det er et tall vi er godt fornøyd med. Det eneste vi ber om er at folk kommer tidligere ut slik at det ikke blir kø med mer i kveld, sier hun fornøyd.

I kveld kommer blant annet Vamp, Jon Olav Nilsen & Nordsjøen og Stage Dolls.

– All erfaring tilsier at det kommer flere på lørdagen, så vi tror nok at det kommer omlag 1800 i kveld. Det er meldt fint vær, så alt ligger tilrette for en god musikkaften, smiler hun.