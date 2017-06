Hedrer polarkokken

Den smått legendariske kokken ble født i Hammerfest på selveste 17. mai 1866 og har deltatt på de fleste klassiske polarekspedisjoner. Fra før av har den finskættede polarkokken en egen plass i byen, men kommende lørdag hylles han etter alle kunstens regler.

Lindstrøms venner

– Kall oss gjerne for Lindstrøms venner, oppfordrer trioen Knut-Arne Iversen, Tom Eirik Ness og Terje Amundsen, som håper hele regionen blir med på feriringen. Sammen med Hammerfest historielag står de bak helgas happening.

Beundringen kommer ikke av seg selv. Det er flere enn denne trioen som mener minnet er viktig å ta vare på.

– Han har ydet de norske polarexpeditioner større & værdifulle tjenester enn noen annen mann, mente Roald Amundsen om følgesvennen fra nord.

Mange gjester

Lørdag mobiliseres det skikkelig i Hammerfest, flere timer før selve avdukingen som er klokken 18.

– Det blir både foredrag, mat og underholdning i byens storstue AKS, opplyser arrangørene, som blant annet har invitert eventyrere som Børge Ousland og Tonje Blomseth, i tillegg til forfatter Jan Ove Ekeberg som skrev boka «Et liv i isen», som handlet om nettopp Lindstrøm.

Kunstneren på plass

Olav Orheim fra Frammuseet kommer – og kunstneren Håkon Anton Fagerås er naturligvis på plass når verket skal avdukes. Litt spesielt er det også at slektningen Karin Gjelseth tar turen helt fra USA for å delta under markeringen, mens både ordfører Alf E. Jakobsen og hundekjører Dag Torulf Olsen er mer kortreiste gjester.

– Dag Torulf skal fortelle om sine erfaringer som hundekjører, opplyser trioen.

Det blir neppe biff ala Lindstrøm, men vertskapet har en godbit på lur.

– I forbindelse med avdukingen blir det Hotcakes ved Lindstrøms plass, loves det. Arrangementet starter klokken 13.