Bakkes opp av kjentfolk

I stedet kunne han samle et kobbel med kjentfolk og utflyttede finnmarkinger, som gjerne stiller for å gi en ekte nordnorsk bluesleveranse for søringene. Det vil si; det var ikke rent få utflyttede altaværinger blant de som stakk innom for å høre breial nordnorsk blues.

Vellykket skifte

Sørnes har de siste årene valgt norsk språkdrakt, både på plate og scene. Det har gitt gode tilbakemeldinger og mer spilletid på radio. I tillegg til å hyre dyktige tekstskribenter, har han også forsøkt seg med egne låter. Under turneen i sør fikk publikum mange flotte smakebiter.

– Jeg er veldig fornøyd med denne miniturneen og synes det har vært en vellykket promotering, sier Sørnes. Utfra reaksjonene fra publikum tyder det meste på at nye Sørnes har gjort noen kloke valg.

God respons

Bandet besøkte Kulturbanken Kreti & Pleti på Jessheim 12. og 13. mai. Etter ettermiddagkonserten på Jessheim bar det videre til Tønsberg, hvor de spilte på Gamle Total Scene & Bar. Med knallsterkt band i ryggen fikk vi høre ett velkjent Sørnes-repertoar. I tillegg var de innom god gammel blues fra Robert Johnsen til Chuck Berry. Låtene og tekstene fungerer bra og publikum synger med i refrengene. Tilbakemeldingene er gode underveis og velfortjent klapping inn igjen til ekstranummer, forteller at dette falt i smak.

Sørnes kom altså alene, men han hadde følgende dyktige beite med musikere i ryggen:

Axel Arnesen, gitarer: Bosatt i Oslo, men er ekte drammenser med fortid i Alta. Har spilt med bl.a. Jørn Hoel, Street Legal, JAZ band.

Har vært Sørnes sin faste gitarist siden 1996, både på utgivelser og live.

Sigbjørn Thomassen, gitarer: 26-åring fra Alta, men bosatt i Oslo. Han er utdannet ved musikkonservatoriet i Tromsø og har de siste årene vært en markant musiker over hele Nord-Norge, der han blant annet har spilt på Barentsjazz i Tromsø, Nordland Musikkfestuke i Bodø.

Sigbjørn har bakgrunn fra band innenfor en rekke ulike sjangre og dette tok han med seg over i dette bandet på en utsøkt måte. Sigbjørn briljerte til tider med gode soloer og la til ett drivende bra komp når det var noen av de andre i bandet sin tur til å vise seg frem.

Finn Håkon Borgi - trommer og perkusjon: Utflytta setesdøl som har bodd i Oslo siden starten på 2000-tallet. Har jobbet med flere norske og utenlandske artister og band innen roots-, country- og blues-sjangeren.

Endre Hoff, bass: Har variert bakgrunn og har spilt i bass i en rekke bandkonstellasjoner. Høsten 2013 flyttet han til Liverpool for å studere musikk ved LIPA. Nå bosatt i Oslo og spiller bass for artister som Biru Baby, Surfalot, Kajander.

Olle Nyberg – hammondorgel og piano: Fra Sollerøn i Sverige, en av Sveriges mest brukte pianister innen blues og soul.

Olle har spilt med b.l.a deLillos, Ulf Lundell, Bjørn Afzelius, Michael Wiehe, Sven Ingvars, Andrew Strong og Dr. Hook.