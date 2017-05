– Kult at vi får sjansen

8. juni sparkes årets bluesfestival i gang, med sin tradisjonsrike åpningskonsert. I år får altabandet Stuck in North æren av å starte den musikalske festen på Breverudmyra.

Markus Sørnes som er ett av medlemmene i bandet, sier de kommer til å by på et helt sett med nye låter.

– Vi har spilt på bluesfestivalen tidligere, da på dagtid under Music Park som arrangeres av Huset. Nå gleder vi oss til å gjeste festivalen for første gang på kveldtid, så det er noe vi alle ser fram til. Vi har laget et helt sett med nye låter, og det skal publikum på merke, sier Markus som spiller bass og synth i bandet.

– Viktig med spilletid

– Stuck in North er jo en kul gjeng ungutter som har gjort det bra i det siste og som satser, så det er en glede å få dem hit på årets åpningskonsert, sier Stig Anton Eliassen, som er daglig leder i Alta Soul & Bluesfestival.

Han mener det er viktig at disse lokale unge popheltene får mer spilletid.

– Nå får de virkelig vist seg fram på en av Altas beste scener, mener Eliassen.

Tre på en kveld

Scenen skal de dele med Krissy Matthews og fyrverkeriet Ida Maria som er den store attraksjonen.

– Stuck in North var inne på P3 sin Urørt-liste denne uken og det kommer til å bli kult for dem å få spille låtene live for et stort publikum i hjembyen, mener Eliassen.