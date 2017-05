Lothepus skal lage liv på Kvenvikmoen

– I høst blir det sunnmørsk stemning under Høstsprell, for da kommer selveste Lothepus, Norges mest populære mann om dagen, så dette blir haraball, sier en fornøyd Stig Anton Eliassen, som er daglig leder for Høstsprell-festivalen.

Eget band

Lothepus, som er skytebas, og som har blitt rikskjendis fra sin deltakelse i TV-serien Fjorden Cowboys og som ble årets vinner av Farmen kjendis, kommer til festivalen 2. september.

– Jeg gleder meg stort til å komme opp til Finnmark, der folket er gærne og tøffe, melder Lothepus som ved siden av håndtering av dynamitt, store maskinar og et liv på kanten, også er artist.

Han reiser nemlig land og strand rundt med sitt eget band for tiden.

– På fremste rad står tenåringsjenter og lastebilsjåfører side om side, og kan hver eneste sang på rams, opplyser Eliassen.

To album

Lothepus har gitt ut to album så langt i karrieren. Det er Sallaren og Cowboyhjarta, som begge ble utgitt i 2014.

– Vi er meget fornøyd å få dette på plass, sier Eliassen i Alta Event som arrangerer Høstsprell for niende gang i år.