– Hurra for barnefilmer

På nasjonaldagen kan du ta med dine små på kino i Alta.

– Vi tilbyr gratiskino hver gang vi feirer 17.mai – og denne tradisjonen fortsetter vi selvsagt i år også, forsikrer kinosjef Kjell Gundersen.

Populære filmer

I år snurres filmene i gang klokken 14.

– Det er bare å rope hurra, hurra, hurra, for i år skal vi vise de to barnefilmene Vaiana og Skjønnheten og udyret. De snurres i sal 1 og sal 2, sier kinosjefen.

Vaiana handler kort fortalt om en eventyrlysten tenåring ved samme navn, som ved hjelp av halvguden Maui, seiler ut på et dristig oppdrag for å bli en ekte sjøfarer og redde sitt folk. Skjønnheten og udyret er historien om Belle, en smart, vakker og selvstendig ung kvinne som blir tatt til fange av Udyret i hans slott. Til tross for sin frykt, blir hun venn med slottets magiske ansatte og lærer seg å se forbi Udyrets forferdelige ytre og oppdager det gode hjertet til den sanne prinsen innenfor.

– Først til mølla

– Det er plass til 189 på Vaiana-visningen og 93 på Skjønnheten og udyret. Det er først-til-mølla-prinsippet som gjelder, påpeker Gundersen.

De tjener naturligvis ikke penger på en slik gest.

– Det er en stor utgift å snurre film gratis, men det er jo 17.mai og det betyr at vi står for kostnadene. Når det er helt gratis, så blir det ekstra hurra-stemning, ler kinosjefen, som minner om at alle er hjertelig velkommen.