Med Risten Ellens enkle idé forsvant køen på damedoen

Risten Ellen Siri fikk en lys idé i forbindelse med musikkfestivalen i Kautokeino i påska.

Festivalen arrangeres i Bakteharji, der antall toaletter ikke står i forhold til den fantastiske pågangen av gjester. Med 1.300 mennesker på konsert, måtte det bli kø. Særlig har det vært vanskelig for damene å få slippe inn. Årsaken syntes å være at mange brukte toalettet som sminkerom.

Risten Ellens idé var like enkel som den var genial. Tanken var å ta bort speilene fra dametoalettet, for at køen skulle løse seg opp en smule lettere.

Det gikk så det «hylte».

Blir til sminkesalong

Risten medgir at det var hun som klekket ut planen.

– Jeg har vært med på å arrangere musikkfestivalen i nokså mange år og jeg har sett hva som er problemet. Det er nemlig at når det er speil på toaletter, så toger ungjentene eller damene, to til tre stykker inn der, for å sminke og ordne seg eller fikse på antrekkene. Dermed er det ikke bare som et raskt toalettbesøk, men den reneste sminkesalongen. Det tar tid. Vi vet jo at det ikke er altfor mange toaletter i Bakteharji. Med så mye som 1.300 mennesker på konsert i salen, blir det gjerne litt press på kapasiteten, sier Siri.

Stiller opp

Hun er kjent for å stille opp på det meste som finnes av dugnader i bygda:

– Risten Ellen stiller alltid opp til dugnadsarbeid og frivillig innsats for Kautokeino Idrettslag. For påskefestivalen, for duodjemarkan i desember og ellers over alt hvor det trengs frivillige. Hun er en unik person når det gjelder å stille opp, mente Berit Inger Marit Logje, hennes tidligere kollega som var forslagsstiller.

Risten Ellen Siri sier i dag til Altaposten, at de ikke fjernet alle speilene i idrettshallen. Speilene i garderoben ble hengende, slik at det fantes muligheter for å freshe opp smiknen, for de som måtte ha behov for det. Kun speilene på selve toalettene ble tatt vekk, neo som altså sikret en jevnere strøm av nødige.